Hat sie etwa schon umgeplant? Georgina Fleur (31) genießt zurzeit ihre Schwangerschaft in ihrer Wahlheimat Dubai. Als sie Anfang der Woche ihrer ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Mitbewohnerin Evanthia Benetatou (29) zur Geburt ihres Sohnes George gratulierte, passierte ihr anscheinend ein Versehen: Die Rothaarige sagte nämlich, dass George auch ihr Traumname für ihr eigenes Baby sei und verriet damit wohl das Geschlecht! Jetzt machte sie erneut eine Anspielung auf den Namen ihres Nachwuchses.

Auf Instagram teilte die werdende Mama jetzt nämlich ein neues Bild von ihrem prallen Babybauch. Darunter schrieb sie: "Ich vermisse es, in Ruhe an den Strand zu gehen und mit meinem Baby G am Pool zu chillen." Aus den etwas mysteriösen Zeilen sticht vor allem die Anspielung auf den Babynamen heraus. Ob das G weiterhin für George steht oder die 31-Jährige zumindest am Anfangsbuchstaben festhält, bleibt indes ungewiss.

Georginas Fans freuten sich, ein Babykugel-Update von ihrem Star zu erhalten. Eine Userin hatte dabei eine ganz eigene Theorie zu dem ominösen Großbuchstaben: "Vielleicht auch Baby Girl?!" Damit wäre die Frage nach dem Geschlecht wieder eröffnet.

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Juni 2021

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, It-Girl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de