Kein leichtes Unterfangen für Siria Campanozzi (21). Die Reality-Bekanntheit nahm schon an mehreren Formaten im deutschen Fernsehen teil. So sah man sie bereits bei Temptation Island oder auch bei der #CoupleChallenge. Dabei hatte die Brünette allerdings stets ihren Partner Davide Tolone (22) an ihrer Seite. Aktuell ist Siria bei Die Alm dabei, ohne ihren Liebsten – und das macht der jungen Frau ziemlich zu schaffen!

Im Interview mit Promiflash entgegnete Siria auf die Frage, was ihr während der Dreharbeiten für "Die Alm" am meisten gefehlt habe: "Mein Freund!" Das begründete die gebürtige Pforzheimerin auch: "Wenn etwas Blödes passiert ist, hatte ich sonst immer eine Schulter zum Anlehnen." Doch auch wenn ihr die Teilnahme ohne ihren Partner schwergefallen sei, würde sie immer wieder bei dem Format mitmachen: "Einfach weil man weiß, man kommt zurück und der Freund ist stolz auf einen." Tatsächlich würden Siria und Davide inzwischen sogar gerne getrennt voneinander an Sendungen mitwirken.

Dass seine Freundin bei "Die Alm" alles gibt, beeindruckt Davide sehr, wie Siria Promiflash verriet: "Davide wusste, dass wir kein warmes Wasser haben und es wenig Essen gibt. Da hat er schon kritisch geguckt und war umso überraschter, dass ich das so durchgezogen habe." Ihr Herzblatt sei sehr stolz auf sie.

Siria Campanozzi bei "Die Alm"

Davide Tolone und Siria Campanozzi

Siria Campanozzi, Realitystar

