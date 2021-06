Siria Campanozzi (21) wurde bei Die Alm zu Beginn nicht von allen Teilnehmern mit offenen Armen empfangen! Der #CoupleChallenge-Star stellte sich in dem Format einer großen Herausforderung: In einer einsamen Hütte in den Bergen musste die Brünette ein Bauernleben wie vor 100 Jahren führen – komplett ohne Luxus. Dabei traf sie auf weitere Reality-TV-Größen – davon soll jemand aber auch negativ auf Siria reagiert haben, wie sie Promiflash jetzt verriet!

Im Interview mit Promiflash gab Siria preis, dass ein Mitstreiter aufgrund ihrer Teilnahme bei "#CoupleChallenge" negativ auf sie reagiert habe. "Da hieß es: 'Ja, ich habe das und das von dir gesehen und bin ein bisschen kritisch dir gegenüber. Aber ich lasse mich überraschen.'", habe die Person ihr gesagt. Die 21-Jährige habe die anfängliche Skepsis aber durchaus nachvollziehen zu können – sie selbst habe sich in der besagten Show nämlich auch nicht immer gefallen und danach ihr Verhalten reflektiert. Bei "Die Alm" sei die Influencerin dann einfach sie selbst gewesen: "Wenn ich Lust hatte zu lachen, habe ich gelacht und wenn mir nach Heulen war, habe ich geheult."

Natürlich mache die Pforzheimerin sich auch Gedanken darüber, wie sie bei der Ausstrahlung rüberkommen werde – dennoch stehe Siria zu ihren Taten. "Letzten Endes: Alles, was ich auf der Alm gemacht habe, würde ich wieder so machen", betonte sie.

"Temptation Island"-Bekanntheit Siria Campanozzi bei "Die Alm"

Teilnehmer der "Die Alm"-Staffel 2021

Siria Campanozzi, Reality-TV-Star

