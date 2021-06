Es ist ein seltener und dafür umso besonderer Liebesbeweis! Liz Kaeber (28) hält die Beziehung zu ihrem Ehemann Nick Maerker für gewöhnlich so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Ab und zu sieht man den jungen Mann mal durch ihre Instagram-Storys laufen, ansonsten bekommt man von ihm und auch von der Ehe des Paares wenig mit. Jetzt veröffentlichte Liz einen romantischen Schnappschuss mit ihrem Herzblatt – zu einem ganz besonderen Anlass.

Passend zu ihrem dritten Hochzeitstag machte die Blondine am Dienstag eine Ausnahme, was die seltenen Einblicke in ihr Liebesleben angeht: Sie postete ein Pärchenfoto mit Nick im Netz. Das Bild zeigt das Paar in inniger Umarmung inklusive Kuss auf Mallorca. Dort urlauben die beiden derzeit gemeinsam mit Liz' Schwester Christin Kaeber (32), deren Partner Leons und deren Tochter Nia.

Für ihren dritten Hochzeitstag hatten die beiden eigentlich ein Essen zu zweit in einem Restaurant geplant. Da aber zusätzlich noch Liz' Cousine zu Besuch kam, entschieden sie sich um und genossen die Zeit beim Grillen und Fußballschauen mit der Familie.

Instagram / lizkaeber Influencerin Liz Kaeber

Instagram / nick_maerker Nick Maerker und Liz Kaeber im Hotel Square Louvois im März 2017

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Internet-Star

