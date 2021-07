Das könnte noch für Gesprächsstoff sorgen! Vor Kurzem wurden die 20 Single-Männer vorgestellt, die bei Die Bachelorette um die Gunst von Rosenverteilerin Maxime Herbord (26) buhlen. Darunter sind einige bekannte Gesichter – etwa der Influencer Jonathan Steinig! Und der dürfte nicht nur vielen Zuschauern vertraut sein: Denn auch für Maximes Ex David Friedrich (31) ist der Beau kein Unbekannter! Die beiden wurden schon öfters gemeinsam auf Events gesichtet.

So stellten sich Jonathan und David etwa 2018 zusammen mit Tommy Hey den Fotografen. Bei der Launch-Party eines italienischen Modelabels im Palais de Tokyo in Paris enterte das Dreiergespann gut gelaunt die Fotowand: Ganz ausgelassen zeigten sich die drei in cooler Streetwear und verrückten Posen. Auf den Bildern wirkt die Gruppe sehr vertraut – ob es da seltsam wird, den Kumpel bald mit der Ex im TV zu sehen?

Für das Format selbst ist die Situation allerdings nicht ganz neu: Im vergangenen Jahr traf Rosenverteilerin Melissa (25) mit dem Kandidaten Leander Sacher (23) nämlich auf einen guten Freund ihres Ex Richard Heinze (24)! Und der konnte sich am Ende sogar über die letzte Rose freuen. Richard fand das damals übrigens nicht so gut.

TVNow Bachelorette-Teilnehmer Jonathan Steinig

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich, September 2020

TV NOW Leander Sacher und Bachelorette Melissa im großen Finale

