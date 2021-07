Sie standen auf der Gästeliste! Anlässlich des eigentlich 60. Geburtstags der 1997 verstorbenen Prinzessin Diana (✝36) wurde im Garten des Londoner Kensington Palasts eine ihr zu Ehren angefertigte Statue aufgestellt. Ihre beiden Kinder Prinz William (39) und Prinz Harry (36) hatten heute die besondere Aufgabe, das Kunstwerk zu enthüllen. Doch die angeblich zerstrittenen Brüder waren nicht allein auf dem Event. Auch diese Gäste sollen dabei gewesen sein!

Wie Daily Mail berichtet, seien heute auch Dianas Geschwister im Kensington Palast eingetroffen. In einem Twitter-Video der Royal-Reporterin Rebecca English sind Lady Sarah McCorquodale (66), Lady Jane Fellowes (64) und Charles Spencer (57) zu sehen. Darüber hinaus sollen aber auch der Designer der Statue, Pip Morrison, sowie der Bildhauer Ian Rank-Broadley und die Mitglieder des Statuen-Komitees anwesend gewesen sein.

Wegen der aktuellen Gesundheitslage musste die Gästeliste der Veranstaltung deutlich reduziert werden. So war bereits vorab klar gewesen, dass Herzogin Kate (39) ihren Gatten William nicht begleiten würde. Auch die Queen (95) konnte in dem besonderen Moment der Enthüllung nicht dabei sein. Sie war bereits am Montag nach Edinburgh gereist, um dort einige Wohltätigkeitsorganisationen zu besuchen.

Getty Images Lady Sarah McCorquodale vor dem High Court in London im Dezember 2007

Getty Images Charles Spencer im Jahr 2009 in Philadelphia

Getty Images Prinz William und Prinz Harry enthüllen Diana-Statue

