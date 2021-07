In wenigen Minuten ist es so weit: Die Statue von Prinzessin Diana (✝36) wird enthüllt! Heute wäre die verstorbene Ex-Frau von Prinz Charles (72) 60 Jahre alt geworden – weshalb zu ihren Ehren ein Event stattfindet. Für diesen Anlass ist ihr Sohn Prinz Harry (36) sogar extra vor einigen Tagen aus den Vereinigten Staaten angereist, wo er inzwischen mit seiner Gattin Herzogin Meghan (39) und ihren Kindern Archie (2) und Lilibet lebt. Gegen 15:00 Uhr soll Dianas Ebenbild enthüllt werden. Jetzt hat sich Harry auf den Weg zu der Enthüllung gemacht.

Paparazzi lichteten den 36-Jährigen jetzt auf Londons Straßen ab. Die Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen den Rotschopf in Begleitung von Sicherheitsleuten in einem schwarzen SUV sitzen. Wohin die Karawane fährt? Die Statue steht im sogenannten Sunken Garden im Kensington Palast – das soll einer von Dianas Lieblingsorten gewesen sein. Harrys Gesicht ist auf den Aufnahmen zwar nicht zu sehen, dennoch dürfte klar sein, dass ihm gerade wohl einiges durch den Kopf geht...

Nicht nur, dass er sicherlich an seine geliebte Mutter denken muss – Harry steht auch das erste Treffen mit seinem Bruder Prinz William (39) seit der Beerdigung ihres Großvaters Prinz Philip (✝99) bevor! Die beiden sollen aktuell kein gutes Verhältnis zueinander haben und sich auf der Trauerfeier sogar ziemlich heftig gezofft haben. Bleibt abzuwarten, wie sie sich bei der Zeremonie zu Ehren ihrer Mama verhalten werden.

Getty Images Prinz Harry im März 2020

ActionPress Prinzessin Diana und ihr Sohn Harry in London im August 1995

Getty Images Prinz Harry und Prinz William bei einem Charity-Event in Tidworth

