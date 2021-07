Offenbar sind nicht alle Die Alm-Stars Siria Campanozzi (21) positiv im Gedächtnis geblieben! Die Temptation Island-Bekanntheit musste in dem Format ein Bauernleben wie vor 100 Jahren führen – ihr Essen mussten sich die Kandidaten mit harten Challenges erst verdienen. Diese herausfordernde Zeit hat die Brünette aber nicht mit allen Mitstreitern zusammengeschweißt – im Gegenteil: Einige Teilnehmer haben es Siria nicht besonders angetan, wie sie Promiflash nun erzählte!

Im Interview mit Promiflash deutete Siria an, dass es definitiv jemanden gebe, der vielleicht lieber die Straßenseite wechseln sollte, wenn er sie sehe: "Es gab ein paar Punkte, wo man sich nicht einig war. Es war eine Extremsituation." Zwar sei es im Großen und Ganzen im Vergleich zu anderen Formaten relativ harmonisch gewesen – allerdings sei so eine Show in vielen Punkten auch nicht anders als das echte Leben. "Man ist da drin und wir sind alle auf einem Haufen und man versteht sich nicht mit jedem. Das wäre in meinen Augen auch nicht echt", machte die Influencerin deutlich.

Allerdings habe Siria mit einer TV-Kollegin auch nach den Dreharbeiten noch Kontakt: und zwar mit Vivian Schmitt. "Freundschaften bilden sich nicht während, sondern nach einer Show", ergänzte die Pforzheimerin.

ProSieben Der "Die Alm"-Cast 2021

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzi, Influencerin

ProSieben/Benjamin Kis Vivian Schmitt, "Die Alm"-Teilnehmerin 2021

