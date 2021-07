Wagen Niko Griesert (30) und Michèle de Roos schon bald den nächsten Schritt? Der Protagonist der diesjährigen Bachelor-Staffel und seine Zweitplatzierte hatten keinen leichten Start. Gleich zweimal servierte der Muskelmann die Beauty in der Show ab. Nach den Dreharbeiten fanden sie dann doch noch zueinander und scheinen heute verliebter denn je zu sein. Nun reden Niko und Michèle sogar schon über einen möglichen Heiratsantrag!

In ihrem neuesten Youtube-Video stellen sie sich gegenseitig "Wer würde eher"-Fragen und kamen auf eine Verlobung zu sprechen. Michèle und Niko sind sich einig: Letzterer sollte den Antrag machen und sich dabei offenbar auch nicht allzu viel Zeit lassen – denn sonst nimmt sie die Zügel kurzerhand selbst in die Hand, erklärte sie in dem Clip. Klingt fast so, als könnte die Influencerin die romantische Geste kaum noch abwarten.

Zwischen den beiden scheint es immer ernster zu werden. Denn erst vergangenen Monat verkündeten die Turteltauben, dass sie in ihre erste gemeinsame Wohnung in Köln ziehen. Und auch über Kinder haben die zwei bereits gesprochen. Da steht einer Verlobung doch eigentlich nichts mehr im Wege...

Instagram / nikogriesert Niko Griesert im April 2021

Instagram / thats.mi Bachelor-Girl Michèle de Roos

TVNOW Michèle de Roos und Niko Griesert bei ihrem Bachelor-Date

