Bei Niko Griesert (30) und Michèle de Roos wird es langsam richtig ernst. Der ehemalige Bachelor und seine Liebste haben sich erst vor wenigen Monaten in der Kuppelshow kennengelernt. Obwohl ihre Liebe ganz schön holprig startete, scheint es bei dem einstigen Rosenverteiler und seiner Zweitplatzierten jetzt richtig rund zu laufen. Niko und Michèle werden nun sogar in ihre erste gemeinsame Wohnung ziehen.

"Wir fahren jetzt los und unterzeichnen den Mietvertrag", freut sich der 30-Jährige in seiner Instagram-Story. Das Bachelor-Paar hat seinen Fans bereits erklärt, dass sie planen, den nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu wagen. Nun ist der Umzug in eine gemeinsame Wohnung in Köln aber endlich auch unter Dach und Fach. In ihren Storys teilen beide ganz stolz ihren Mietvertrag.

Bei dem Zusammenziehen soll es auf lange Sicht aber nicht bleiben. Die beiden haben für die kommenden Jahre noch ganz andere Pläne: "Dass man dann in ein paar Jahren auch eine Familie mit zwei Kindern und einem Hund hat und einem eigenen Haus, wenn es gut läuft", erklärte Michèle bereits vor einigen Wochen in einem Interview.

TVNow Niko Griesert und Michèle de Roos bei "Der Bachelor"

TVNOW Michèle de Roos und Niko Griesert in Folge fünf von "Der Bachelor"

TVNow Niko Griesert und Michèle de Roos

