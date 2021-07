Auf diesen emotionalen Moment haben die britischen Royal-Fans seit zwei Jahren hingefiebert. Anlässlich des 60. Geburtstags ihrer verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (✝36) am 1. Juli 2021 haben Prinz William (39) und Prinz Harry (36) ihr zu Ehren eine Statue enthüllt. Das Denkmal steht im Garten des Kensington Palace, dem Zuhause von William und seiner Familie. Und bei genauerem Hinsehen ist eine ganz besondere Inschrift vor der Skulptur zu lesen.

"Vor der Statue ist ein Pflasterstein mit einem Auszug aus Albert Schweitzers Gedicht 'The Measure of a Man'", erklärte der Palast in einem offiziellen Statement. "These are the units to measure the worth of this woman as a woman regardless of birth. Not what was her station? But had she a heart? How did she play her God-given part?", lauten die Zeilen, die unter Dianas Denkmal zu lesen sind. Zu Deutsch bedeutet das so viel wie: "Dies sind die Einheiten, an denen sich der Wert einer Frau bemisst – unabhängig von ihrer Herkunft. Nicht: Was war ihre Position? Sondern: Hatte sie ein Herz? Wie hat sie die Rolle gespielt, die Gott ihr zugeschrieben hat?"

Es ist nicht das erste Mal, dass diese Worte im Zusammenhang mit Diana fallen. Schon im Rahmen des Gedenkgottesdienstes zu ihrem zehnten Todestag wurden sie vorgelesen. Damals folgte darauf eine Rede ihres jüngsten Sohnes Harry, der betonte: "Als sie noch lebte, haben wir ihre unvergleichliche Lebenslust, ihr Lachen, ihren Spaß und ihre Torheit als selbstverständlich angesehen. Sie war unser Wächter, Freund und Beschützer."

