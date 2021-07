Es ist ein großer Tag für sie! André Dietz (45) spielte sich bei Alles was zählt in die Herzen der Fans: Über 14 Jahre hinweg stand er als Physiotherapeut Ingo Zadek in der beliebten Vorabendserie vor der Kamera! Fast genauso lange geht der Schauspieler gemeinsam mit seiner Frau Shari durchs Leben – denn das Paar feierte jetzt seinen zehnten Hochzeitstag!

Auf Instagram teilte André jetzt ein Bild, das ihn und Shari an ihrem Hochzeitstag zeigt. Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme hat der damals 35-Jährige das Jackett bereits abgelegt. Das Paar sitzt glücklich nebeneinander und strahlt zufrieden. Mit dem runden Jubiläum hat André anscheinend nur ein Problem: den Namen! "Rosenhochzeit ist so ein doofes Wort, dass wir es einfach weglassen...", schrieb er unter den Post.

Fans und Wegbegleiter freuten sich überschwänglich über das romantische Throwback-Pic. "Große Gratulation zum Meilenstein", schrieb ein User. Auch prominente Stimmen wie Gil Ofarim (38) und der Unter uns-Star Patrick Müller (33) mischten sich unter die Kommentatoren.

Instagram / andredietz Shari und André Dietz 2018

Instagram / andredietz Shari und André Dietz am Tag ihrer Hochzeit 2011

Instagram / andredietz André Dietz und seine Familie

