14 Jahre stand André Dietz (45) für Alles was zählt vor der Kamera. Vor wenigen Wochen gab es allerdings schlechte Nachrichten für die Serien-Fans: Der Schauspieler steigt aus dem Format aus. Schon vor rund einem Monat hatte André seinen letzten Drehtag als Physiotherapeut Ingo Zadek und nahm danach Abschied vom Set und seinen Kollegen. Aber was treibt André seitdem eigentlich? Das hat er nun im Netz verraten...

Auf seinem Instagram-Profil teilt der 45-Jährige jetzt ein Foto, auf dem er ein buntes Band um den Kopf trägt – und das hat natürlich etwas mit seiner neuen Rolle zu tun: Vollblut-Papi. "Ihr fragt euch, was ich jetzt so mache? Darf ich vorstellen: André Dietz – Schauspieler, Musiker und Kindergärtner", schreibt er zu dem Post. Klingt so, als sei die Bespaßung seiner vier Kinder vorerst sein neuer Job.

Und wer weiß: Vielleicht erweitern André und seine Frau Shari ihre Rasselbande ja noch um ein weiteres Mitglied? Erst im vergangenen Dezember verriet die Vierfach-Mama, dass sie eine weitere Schwangerschaft nicht ausschließen wolle. Ihr Mann hingegen scherzte: "Ich bin jetzt eigentlich durch mit Kindern, weil mein Beckenboden ist auch ein bisschen ausgeleiert."

