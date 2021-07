Wie ging es Prinz Harry (36) am Geburtstag seiner Mutter wirklich? Der Royal-Aussteiger und sein großer Bruder Prinz William (39) haben derzeit ein sehr angespanntes Verhältnis – von dem war am vergangenen Donnerstag aber nichts zu bemerken: Gemeinsam enthüllten die Geschwister an dem Tag, an dem ihre verstorbene Mutter Prinzessin Diana (✝36) 60 Jahre alt geworden wäre, eine Statue zu ihren Ehren – und wirkten dabei gelöst und vertraut. Doch war dem wirklich so? Oder hat Harry seine Nervosität womöglich nur überspielt?

In einem Interview mit dem Magazin Fabulous analysiert Expertin Judi James die Körpersprache des 36-Jährigen – dabei fällt ihr eine Bewegung, die Herzogin Meghans Mann am Donnerstag machte, besonders ins Auge: "Harry hat nach seinem Ehering gegriffen. Das ist eine Geste zur Selbstberuhigung, die auf eine innere Anspannung hindeutet", weiß die Fachfrau zu berichten.

Das Lächeln der beiden Royal-Brüder habe auf die Expertin anfangs sogar etwas überzogen gewirkt. Aber die Körpersprache der beiden habe sich immerhin "gespiegelt", was als gutes Zeichen für die bestehende Beziehung der Geschwister gesehen werden könnte: "Dieses Mimikry-Verhalten deutet auf eine starke, unterschwellige Bindung hin. Sie zeigt, dass sie trotz ihrer derzeitigen Differenzen noch immer miteinander eng verbunden sind", erklärt sie.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Kensington-Palast, 2021

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der Enthüllung der Diana-Statue

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de