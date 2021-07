So bleibt die Ehe von Tom Kaulitz (31) und Heidi Klum (48) stets spannend! Seit zwei Jahren sind der Tokio Hotel-Gitarrist und die Entertainerin bereits verheiratet. Doch Langeweile oder Alltagstrott scheint sich bei diesen beiden Turteltauben wohl nicht einzuschleichen, im Gegenteil: Nun wurde bekannt, dass Tom seine Heidi sehr verwöhnt, indem er ihr beispielsweise Geschenke macht – und dabei selbst oftmals nicht leer ausgeht.

In einem Interview mit OK Magazine plauderte nun ein Freund des Gitarristen über das intime Verhältnis der beiden. "Tom ist wie ein verliebter Teenager und organisiert immer süße Date Nights und überhäuft Heidi mit aufmerksamen kleinen Geschenken", verriet er darin. Bei diesen Geschenken handelt es sich wohl auch des Öfteren um heiße Unterwäsche für Heidi – so hat der Musiker offenbar selbst auch noch etwas davon. Doch trotz vereinzelten schlüpfrigen Geschenken soll Tom laut dem Insider ein wahrer Romantiker sein. So beschenke er seine Liebste etwa wöchentlich mit großen Rosensträußen.

Und damit nicht genug: Er soll außerdem auch süße Notizen im Haus für sie verstecken, wenn er die Stadt mal verlässt. Dies habe sie sich umgekehrt mittlerweile wohl auch angeeignet. "Heidi ist so ein Fan von Liebe, daher werden die süßen Gesten nie alt. Trotz ihres Altersunterschieds sind sie ein perfektes Paar", betont der Freund des Gitarristen. Mithilfe dieser Aufmerksamkeiten wird ihre Liebe sicherlich lang anhalten.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum, Juni 2021

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz in Los Angeles, September 2019

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2019 in Los Angeles

