Jonathan Steinig ist auf der Suche nach der ganz großen Liebe – und sein ehemaliger Flirt Laura Maria Rypa (25) hat auch damit zu tun. Anfang des Jahres kam heraus, dass die On-off-Flamme von Pietro Lombardi (29) und der Influencer sich eine Zeit lang gedatet hatten, bis die beiden wegen unterschiedlicher Zukunftspläne wieder getrennte Wege gingen. Jetzt begibt sich Jona erneut auf die Suche nach eine Partnerin – und zwar bei Die Bachelorette. Promiflash verrät er, inwiefern Laura dafür mitverantwortlich ist.

Zuerst einmal hofft das Male-Model, dass Rosenlady Maxime Herbord (26) und seine Mit-Junggesellen nichts von der Vergangenheit mit Laura wissen. Jonathan möchte "ohne jegliche Vorurteile ins Abenteuer gehen" können. Tatsächlich habe Laura in Bezug auf seine Bewerbung aber eine große Rolle gespielt. Sie sei die erste Frau gewesen, die er näher an sich rangelassen habe. "Trotz der Enttäuschung und der Unwahrheiten ihrerseits hab ich das erste Mal bemerkt, wie schön es sein kann, sich an jemanden zu gewöhnen", gibt er zu.

Jona und Laura gingen nach ihrer kurzen Liaison zunächst nicht im Guten auseinander. Der Netz-Star bezeichnete die Rechtsanwaltsgehilfin damals als Lügnerin und warf ihr vor, ihm seine Wertsachen, die er bei ihr gelassen hatte, nicht zurückzugeben.

"Die Bachelorette" auf TVNow.

Instagram / jonasteinig Influencer Jonathan Steinig

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / jonasteinig Bachelorette-Kandidat Jonathan Steinig

