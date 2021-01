Hier ist wohl noch lange kein Ende in Sicht! Das Liebesleben von Influencerin Laura Maria Rypa war die letzten Monate ein einziges Chaos. Zuerst war die 24-Jährige mit Sänger Pietro Lombardi (28) zusammen, nach der Trennung von ihm hat sie mit Model Jonathan Steinig geflirtet, traf sich daraufhin allerdings wieder mit ihrem Ex Pie – was da aber aktuell Sache ist, scheint auch niemand so richtig zu wissen. Eins steht aber auf jeden Fall fest: Laura und Jonathan beendeten ihre Kennlernphase nicht im Guten. Einer der Gründe dafür ist, dass Laura nicht mit offenen Karten spielte, was ihre immer noch vorhandenen Gefühle zu Pietro angeht. Jetzt stellte Jonathan klare Forderungen an sie.

"Es wäre schön, wenn man mir meine Wertsachen wiedergeben würde", sagte der Content-Creator in seiner Instagram-Story. Damit meinte er unter anderem eine Brille von Cartier. Die Fanfrage, ob er noch Kontakt zu Laura hätte, beantwortete er mit einem klaren "Nein!". Selbst wenn er wollen würde, er könnte nicht: Sie hat ihn angeblich überall blockiert. Deswegen äußere Jonathan sich nun auch so öffentlich im Netz. "Ich laufe seit fünf Wochen hinterher. Echt traurig", schrieb das Model. Der 23-Jährige bezeichnete die Influencerin zudem als Lügnerin und Betrügerin.

Aus Laura und Jonathan wird wohl eindeutig nichts mehr. Und was ist jetzt mit Pietro? Nachdem die Beauty vor wenigen Tagen mit dem Sänger in einem Livestream zu sehen war, hofften viele Fans schon auf ein Comeback. Jetzt sind sich die beiden allerdings schon wieder entfolgt, es bleibt also spannend.

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Influencer

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

