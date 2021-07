Tim Rasch (22) meldet sich total aufgelöst bei seinen Fans. Der Köln 50667-Darsteller hatte in den vergangenen Monaten immer wieder mit Depressionen und Panikattacken zu kämpfen. Schließlich merkte er, dass daraufhin auch mit seinen Augen etwas nicht stimmte – die Diagnose: Grüner Star. In einem YouTube-Video erklärte der Influencer nun: "Fakt ist, dass das, was ich habe, auch dazu führen kann, irgendwann mal erblinden zu können." Er befinde sich allerdings noch im Anfangsstadium, sodass die Gefahr, die komplette Sehkraft zu verlieren, momentan eher gering sei.

