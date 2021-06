Es ist eine ernste Diagnose für ihn! Tim Rasch (22) spielte sich über viele Jahre hinweg in die Herzen der Berlin - Tag & Nacht-Fans. Bis zu seinem Wechsel zu Köln 50667 im vergangenen Jahr schlüpfte er in der Hauptstadt-Daily in die Rolle des Nik Becker. Doch jetzt meldete sich der TV-Darsteller mit schlechten Nachrichten bei seinen Followern: Denn bei Tim wurde eine schwere Augenerkrankung festgestellt!

In einem emotionalen YouTube-Video erklärte der 22-Jährige seinen Fans, dass bei ihm ein Grüner Star entdeckt worden sei. Die auch Glaukom genannte Krankheit betreffe den Sehnerv und sei deswegen kaum behandelbar, fügte Tim hinzu: "Wenn du zum Beispiel was mit der Hornhaut hast wie den Grauen Star, dann gibt es eine Transplantation. Den Sehnerv, den kannst du nicht ersetzen." Die Schädigung sei daher irreparabel und könnte schlimme Konsequenzen haben: "Fakt ist, dass das, was ich habe, irgendwann dazu führen kann, dass ich erblinde."

Privat lief es für den Schauspieler in letzter Zeit hingegen rosig: Tim stellte seinen Followern nämlich vor Kurzem seinen neuen Freund vor! Die vorige Beziehung mit seinem Ex-BTN-Kollegen Benjamin Mittelstädt (25) war 2019 in die Brüche gegangen.

