Das ist ja mal eine wilde Kombi: Am vergangenen Wochenende haben sich Reality-Sternchen Gina-Lisa Lohfink (34), der Beauty-Doc ihres Vertrauens, Dr. Murat Dağdelen, und der Rapper Zino181 zusammengetan, um ein Musikvideo aufzunehmen. Der Arzt und der Newcomer haben nämlich vor Kurzem einen gemeinsamen Song mit dem Titel "Sucht" aufgenommen. Was dahinter steckt – und warum auch die GNTM-Kultblondine dabei ist – haben sie Promiflash verraten!

Die Idee, eine Rap-Nummer zum Thema Drogensucht aufzunehmen, hatte der plastische Chirurg höchstpersönlich, wie er gegenüber Promiflash verriet: "Ich bin ja Arzt, man kommt häufig in Kontakt mit Leuten, die schon Drogen konsumiert haben oder noch konsumieren, auch in meiner Jugend- und Studienzeit [...]. Wir haben gedacht, wie bringen wir das Thema am besten rüber? Dann haben wir uns überlegt, das in ein Lied zu packen, damit das auch weiter verbreitet werden kann." Warum er sich für den Pforzheimer Künstler Zino181 als Song-Partner entschieden hat? Die beiden kennen sich bereits über die berühmte Familie Lombardi – Pietro (29) ist der Schwager von Zino.

Doch wie kommt es, dass auch Gina-Lisa ein Teil des Projekts ist? Die Kampf der Realitystars-Kandidatin erklärt: "Ich finde es ganz cool, was Dr. Dağdelen macht. Er ist nicht nur ein Beauty-Doc, sondern jetzt auch noch ein Sänger und Rapper, der sich gegen Drogen einsetzt. Er möchte Menschen vermitteln: Wenn man schön ist, muss man nicht noch dazu Drogen nehmen. Gesundheit ist das Wichtigste." Als sie erfuhr, dass alle Einnahmen des Songs gespendet werden, sagte sie sofort zu. Wann genau der Titel und das dazugehörige Musikvideo erscheinen werden, ist noch nicht öffentlich.

Instagram / zino181_ Zino181, Rapper-Newcomer

Kampf der Realitystars, RTL II Gina-Lisa Lohfink bei "Kampf der Realitystars"

DiaMonD Aesthetics Dr. Murat Dağdelen, Beauty-Doc

