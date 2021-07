Jetzt möchte die Mama von Marcellino Kremers ganz groß rauskommen! Seit seiner Teilnahme an der zweiten Love Island-Staffel gehört der gestählte Mönchengladbacher zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Reality-TV-Szene. Sein größter Fan: seine Mutter Tanja, die sich auch liebevoll Mamalino nennt. Doch jetzt möchte sie selbst durchstarten: Mit der Hilfe ihres bekannten Sohnes und einiger anderer TV-Gestalten hat Tanja ihren Lebenstraum verwirklicht!

Stolz hat Tanja gerade erst gegenüber Promiflash verraten: Sie ist schon bald mit ihrem eigenen Fashiontruck unterwegs! "Man kann ihn buchen für Mädelsabende, Junggesellenabschiede, Firmenfeiern oder einfach für eine Shoppingtour mit einem Gläschen Sekt und schöner Musik", erklärt die ehemalige Boutique-Besitzerin. Support bekommt sie dabei von ihren modebewussten Promifreundinnen wie den "Love Island"-Stars Denise Bröhl und Jessica Fiorini oder auch GNTM-Schönheit Zoe Saip. "Ich bin unsagbar dankbar für die Menschen an meiner Seite, die mir beim Verwirklichen meines Traumes Mut gemacht und hinter mir gestanden haben", freute sich Tanja. Ein Jahr hat sie an der Umsetzung gearbeitet, die sie viel Durchhaltevermögen und so manche Träne gekostet habe.

Doch was sagt eigentlich Marcellino dazu, dass seine Mama bald mit ihrem Truck durch die halbe Republik cruist? "Mein Sohn hat mich in jeder Sekunde seines Lebens und auch bei diesem Projekt mit all seiner Kraft und Motivation unterstützt. Mein Sohn ist stolz auf mich, so wie ich mächtig stolz auf ihn bin", erzählte Tanja berührt. Wie findet ihr es, dass der Influencer seine Mutter so supportet? Stimmt ab!

