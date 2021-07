Erst seit wenigen Tagen ist eine putzige Neuigkeit aus Pixie Geldofs (30) Leben bekannt: Sie und ihr Ehemann George Barnett werden zum ersten Mal Eltern. Zwar hat das Model selbst die Schwangerschaft nicht verkündet, ihr Bauch spricht dafür aber Bände – und genau den setzt sie nun so richtig in Szene: Pixie wurde jetzt mit ihrer wachsenden Babykugel in London erwischt!

Paparazzi-Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die werdende Mutter in der britischen Hauptstadt nach dem Lunch in einem Szenelokal. Absoluter Hingucker: der immer größer werdende Babybauch der 30-Jährigen. Zu einem engen, floralen Midi-Kleid kombinierte die Beauty ein dunkelblaues Jeanshemd und betonte mit diesem Look gekonnt ihre runde Körpermitte. Pixie selbst hat sich zu ihren anderen Umständen noch nicht öffentlich geäußert – auf ein offizielles Schwangerschaftsstatement warten ihre Fans bisher vergeblich.

Mit dem gemeinsamen Kind krönen die Laufstegschönheit und ihr Rocker-Ehemann nun aber endgültig ihre Liebe. Bereits 2017 waren die beiden auf Mallorca vor den Altar getreten. Vor vielen prominenten Gästen – wie etwa Sänger Harry Styles (27) oder It-Girl Daisy Lowe (32) – hatten sich die zwei das Jawort gegeben.

Getty Images Pixie Geldof und ihr Mann George Barnett im Oktober 2018

Getty Images Pixie Geldof, Model

Instagram / pixiegeldof Pixie Geldof im Februar 2021

