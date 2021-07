Er hat einen vollen Terminkalender! Florian Silbereisen (39) heuerte vor zwei Jahren als neuer Kapitän auf dem Traumschiff an. Außerdem präsentiert der Musiker zahlreiche Schlagershows und wird ab der kommenden Staffel in Dieter Bohlens (67) Fußstapfen als DSDS-Juror treten. In die viele Arbeit stürzte sich der Bayer womöglich auch, um nach seiner Trennung von Helene Fischer (36) im Jahr 2018 eine Lücke zu füllen. Doch Flori schließt eine neue Liebe trotz Dauerstress nicht aus!

"Für mich sind die vielen Termine kein Stress. Ich liebe meinen Job", schwärmte Florian im Gespräch mit Bild. Kapitän, Showmaster und bald auch noch Chefjuror – für den 39-Jährigen scheint das kein Problem zu sein! Man könne schließlich auch das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden: "Vielleicht darf sich der Traumschiff-Kapitän endlich mal verlieben. Das wäre doch schön!" Als Kuss-Szene im Abendrot stelle er sich das sehr romantisch vor, schmunzelte der Tausendsassa.

Zumindest stehen sich die vielen Engagements von Florian offenbar nicht gegenseitig im Weg: Denn trotz des Jurypostens bei DSDS verlängerte er kürzlich seinen Vertrag als Traumschiff-Kapitän. Da sollte es ihm doch auch gelingen, Job und Liebe unter eine Mütze zu bringen.

Public Address / ActionPress Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"

ActionPress Florian Silbereisen im März 2020 in Köln

ZDF/Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

