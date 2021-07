Bleibt Florian Silbereisen (39) weiterhin ein TV-Kapitän? Der Schlager-Star ist der Nachfolger des in Rente gegangenen Das Traumschiff-Kapitäns Sascha Hehn (66). Seitdem hat sich Flori in seiner Rolle als Max Parger schon durch so einige Abenteuer geschlagen. Vor wenigen Tagen wurde nun bekanntgegeben, dass er einer der neuen Juroren bei DSDS sein wird. Seitdem haben die Traumschiff-Fans Angst, Flori könne dem maritimen Format nun den Rücken kehren. Jetzt gibt es diesbezüglich endlich eine Stellungnahme.

Wie der Ex von Helene Fischer (36) nun gegenüber Bild verraten hat, wird es noch viele weitere Folgen mit ihm als Kapitän geben – sein ZDF-Vertrag wurde vorzeitig verlängert. "Durch die vorzeitige Verlängerung möchte ich ganz deutlich machen: Ich bleibe dem Traumschiff selbstverständlich treu! Ich bin dem ZDF-Team extrem dankbar, dass sie den Mut hatten, die traditionelle Serie ganz neu anzugehen", erklärte Florian.

Neben Florian wurden auch die anderen beiden Juroren bekanntgegeben, die von nun an über die DSDS-Kandidaten richten werden: So wird zum Beispiel die Let's Dance-Teilnehmerin und Eurovision Song Contest-Zweite Ilse DeLange (44) neben Flori am Jury-Pult Platz nehmen. Das dritte Mitglied ist der erfolgreiche Produzent Toby Gad (53)

