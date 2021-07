Sie sind ihrem Traum wieder ein Stück näher! Das englische Team überzeugte bei der Fußball-EM auch gegen die Ukraine und zog mit einem soliden 4:0-Sieg ins Halbfinale ein. Doch nicht nur die Fans im Stadion feierten ihre Mannschaft nach dem Spiel – es gab auch prominenten Jubel im Netz! Gleich mehrere Stars freuten sich über den Sieg ihrer Jungs. Und feuerten sie gleichzeitig für die nächste Runde an!

Megastar Ed Sheeran (30) meldete sich auf Instagram mit einem kleinen Video zu Wort. In dem Clip ist zwar nur die Mundpartie des Sängers zu sehen, dafür erkennt man deutlich, dass er ein England-Trikot trägt. "Leute, ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber wir holen das Ding!", trällert er fröhlich in die Kamera. Auch Musikerkollege Olly Murs (37) freute sich über den Triumph: Umringt von Fast-Food-Boxen ballte er in seiner Story die Faust: "England, game on!"

Bereits vor der Partie zeigte Kate, die Frau vom Doppel-Torschützen Harry Kanes (27), wie sie mit den drei gemeinsamen Kindern das Match verfolgte: In zuckersüßen Trikots drückten die Kids ihrem Papa die Daumen! Zur Rückennummer des Topstürmers stand als Name "Daddy" auf den Jerseys.

Getty Images Ed Sheeran beim Glastobury Festival 2017

Getty Images Olly Murs bei den Global Awards in London im Jahr 2019

Instagram / katekanex Harry Kanes Kids während der Fußball-EM 2021

