Ist Maxime Herbord (26) überhaupt etwas für Dario Carlucci? 2018 kämpfte die Grafikdesignerin um das Herz des damaligen Bachelors Daniel Völz (36) und erlangte dadurch größere Bekanntheit. Auf Instagram folgen ihr mittlerweile über 124.000 Menschen – und es dürften in der nächsten Zeit noch mehr werden: Maxime ist die neue Bachelorette und verteilt in diesem Jahr selbst die Rosen. Ihre Bewerber haben das allerdings erst bei den Dreharbeiten erfahren: Kandidat Dario Carlucci wäre nämlich eigentlich eine unbekanntere Frau lieber gewesen.

Im Interview mit Promiflash verriet der ehemalige Are You The One?-Teilnehmer: "Ich für meinen Teil hätte mir eine unbekannte Bachelorette gewünscht, ja." Dass Maxime bereits vor der Show fame war, ist für ihn aber dennoch kein Ausschlusskriterium. "Ich kann mir aber gut vorstellen, mit einer Frau zusammen zu sein, die in der Öffentlichkeit steht", stellte der Münchner Hottie klar.

Das letzte Mal, dass eine unbekannte Frau als Bachelorette vor der Kamera stand, war 2015 – Alisa Persch (33) hatte vor ihrem Job als Rosenverteilerin keine TV-Erfahrung. Jessica Paszka (31) und Nadine Klein (35), die 2017 und 2018 in der Sendung nach ihrem Mr. Right suchten, waren zuvor schon beim Bachelor zu sehen gewesen. Gerda Lewis (28) war den Zuschauern 2019 bereits durch ihre Germany's next Topmodel-Teilnahme bekannt. Melissa (25), die Rosenlady des vergangenen Jahres, startete ihre Reality-TV-Karriere zuvor dagegen bei Love Island.

TVNOW Maxime Herbord, Influencerin

Instagram / dariocarlucci Dario Carlucci im Mai 2021 in München

Instagram / dariocarlucci Dario Carlucci, ehemaliger "Are You The One?"-Kandidat

