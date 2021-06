Muskel-Alarm bei der neuen Staffel von Die Bachelorette! Vor wenigen Wochen wurde Maxime Herbord (26) als die neue Hauptakteurin der beliebten Kuppel-Show vorgestellt. Sie suchte ihr Liebesglück bereits

bei Der Bachelor. Daniel Völz (36) – der TV-Kavalier und damalige Protagonist der Sendung – entschied sich jedoch fǘr eine andere. Nun wurden auch Maximes Kandidaten vorgestellt. Zu dem alljährlichen Rosen-Wettstreit gehört natürlich auch das obligatorische Strand-Shooting der Teilnehmer. Welcher der 20 Singleboys kann optisch punkten und gewinnt den Hottie-Vergleich?

Unter den diesjährigen Schnittblumensammlern sind wieder einige sehr attraktive Vertreter des männlichen Geschlechts und natürlich auch wieder einige bekannte Gesichter vertreten. Diese machen natürlich nicht wegen der großen medialen Aufmerksamkeit mit, sondern, weil sie die große Liebe finden wollen. Unter anderem befinden sich im Cast der ehemalige Are You The One?-Kandidat Dario Carlucci sowie der Dancing on Ice-Profi Niko Ulanovsky.

Maxime hat also die Qual der Wahl. Zuletzt war die ehemalige Bachelor-Kandidatin in einer längeren Beziehung mit Drummer David Friedrich (31). Vielleicht passt einer der 20 liebeshungrigen Rosen-Boys nun besser zu ihr. Am Ende des Artikels könnt ihr in der Hottie-Umfrage für euren Favoriten abstimmen.

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Benedikt Pfisterer

TVNOW Bachelorette-Kandidat Dario Carlucci

TVNow Bachelorette-Teilnehmer Dominik Bobinger

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Gustav Masurek

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Hendrik Luczak

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Jonathan Steinig

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Julian Dannemann

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Kenan Engerini

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Kevin Ullmann

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Lars Maucher

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Leon Knudsen

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Maurice Deufel

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Max Adrio

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Maximilian Witt

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Niko Cenk Bilic

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Niko Ulanovsky

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Raphael Fasching

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Robert Janjetov

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Tony Lübke

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Zico Banach

