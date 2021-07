Schon bald kann Tobias Wolf seine Liebsten wieder in die Arme schließen! Der YouTuber sorgte vor wenigen Tagen für einen großen Schock bei seinen Fans: Im Netz kündigte er wegen eines Unfalls eine kleine Auszeit an. Wie später herauskam, war der Kölner mit einem Rennwagen verunfallt. Seine Frau Maren (29) ist derzeit mit Sohnemann Lyan auf Mallorca und kann ihrem Liebsten nicht persönlich beistehen – doch jetzt kündigte sie ihre Rückreise an.

Für den Junggesellinnenabschied ihrer Freundin Katharina Damm befinden sich Maren und Lyan gerade auf der Baleareninsel. Via Instagram teilte die Influencerin am Samstagabend ein gemeinsames Foto mit ihrem Söhnchen, das die beiden am Strand zeigt. Dazu erklärte die Blondine: "Morgen geht es wieder zurück zu Papa. Vermissen ihn schon ganz doll!" Maren versicherte jedoch, sich auch bei ihren Mädels sehr aufgehoben zu fühlen.

Dass die Netzbekanntheit nach Tobis Unfall nicht sofort abgereist ist, stieß bei vielen Followern auf Unverständnis. Dieses teilten sie Maren auch mit – teils auch auf uncharmante Weise. Doch die Neu-Mama ließ das nicht auf sich sitzen und machte klar: "Er wollte, dass ich auf Mallorca bleibe, damit er sich komplett in Ruhe ausruhen kann."

Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf neben einem Rennwagen

Instagram / marenwolf Maren Wolf mit ihrem Sohn Lyan auf Mallorca

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im September 2020

