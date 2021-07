Das Management von Maren (29) und Tobias Wolf bringt Licht ins Dunkle! Am vergangenen Freitag besorgte der YouTuber seine Fans und Follower mit dieser Nachricht: Er hatte einen Unfall! Ihm gehe es zwar den Umständen entsprechend gut, wolle sich aber erst mal zurückziehen. Das Management der Webstars erklärt nun gegenüber Promiflash, was genau vorgefallen ist: Der Unfall passierte Tobi während eines Autorennens!

Schon seit einiger Zeit begleitet Tobi seine Karriere als angehender Rennprofi auf Social Media. Und genau bei dieser neuen Leidenschaft ist dem Papa des kleinen Lyan River das Unglück passiert, wie sein Management gegenüber Promiflash erklärte: "Als wir von Tobias' Unfall hörten, stockte uns allen der Atem. Wir wussten, dass er sich in seinem Rennwagen in Grenzsituationen bewegt und dass das auch mal richtig gefährlich werden kann. Zum Glück ist er wohlauf und mit leichten Blessuren davon gekommen."

Was schon Maren am vergangenen Freitag in ihrer Instagram-Story berichtet hatte, bestätigten ihre Medienvertreter noch einmal: "Er wird bestens umsorgt und freut sich auch schon wieder darauf ins Cockpit zu steigen. Wenn der erste Schock überwunden ist, wird er sicher ausgiebig über seine Kanäle berichten."

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf mit Söhnchen Lyan River

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im September 2020

