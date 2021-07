Dario Carlucci hat Muffensausen! Der attraktive Münchner wird dieses Jahr um das Herz der Bachelorette Maxime Herbord (26) kämpfen. Doch das ist nicht die erste TV-Erfahrung für den Rosenanwärter: Bereits in der Kuppelshow Are You The One? suchte er vergebens nach seinem Perfect Match. Im Vorteil sieht er sich dadurch aber nicht: Dario hat trotzdem Bammel vor dem Format, verriet er nun gegenüber Promiflash.

"Ich bin keineswegs ein erfahrener TV-Profi. Die Nervosität ist genauso hoch wie bei den anderen Jungs", offenbarte er im Promiflash-Interview. Trotzdem hatte Dario Lust, an einer weiteren Sendung teilzunehmen – und zwar aus folgenden Gründen: "Man lernt tolle Menschen kennen, knüpft Kontakte und es ist ein absolutes Abenteuer", erklärte er weiter. Das Male-Model reize vor allem die Challenge hinter den Fernsehprojekten.

Nicht nur Dario freut sich schon auf seine Teilnahme – sondern auch niemand Geringeres als das einstige Bachelor-Babe Yeliz Koc (27). Im Netz verriet sie nämlich schon ihre diesjährigen Show-Lieblinge – und dazu zählt auch der dunkelhaarige Hottie. "Das ist alles nur auf den ersten Blick", fügte sie dann aber hinzu.

TVNow Bachelorette-Teilnehmer Dario Carlucci

TVNow Dario Carlucci bei "Are You The One?"

TVNOW Bachelorette-Kandidat Dario Carlucci

