Vanessa Martinez hat es als Nachzüglerin bei Are You The One? nicht leicht! Und trotzdem scheint sie keinerlei Interesse daran zu haben, sich bei den Boys und Girls der Kuppelshow beliebt zu machen. Nach dem unabgesprochenen Match-Verkauf trat sie in der Matching Night dann bei Dario Carlucci ordentlich ins Fettnäpfchen. Weil er der Älteste der Gruppe ist, nannte sie ihn "Daddy" – nur ein weiterer Minuspunkt, denn: Promiflash verriet der 33-Jährige, dass er eh nicht gut auf Vanessa zu sprechen ist.

"Ihre Kommentare den anderen gegenüber waren einfach bodenlos", erklärte Dario im Gespräch mit Promiflash. Dabei schließt er wohl die freche Aussage über sein Alter mit ein. Der Münchener glaubt, die Single-Lady längst durchschaut zu haben: "Ich habe eine gute Menschenkenntnis und bin mir sicher, dass sie nur darauf aus ist, Stress zu erzeugen." Ganz abschreiben will er Vanessa aber noch nicht, denn er betonte abschließend auch: "Aber warten wir ab, vielleicht täusche ich mich ja auch. Jeder hat eine Chance verdient."

Doch auch die Promiflash-Leser witterten schon kurz nach Vanessas Einzug in die Villa Ärger. In einer Umfrage gaben 88,5 Prozent der Teilnehmer an, sie seien sich sicher, dass die Beauty Unruhe in der Gruppe stiften wird. Lediglich 11,5 Prozent fanden, dass sie einen total "lieben" Eindruck gemacht habe.

