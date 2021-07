Puh, ganz schön viel Körperkontakt bei Princess Charming! Momentan versuchen die Kandidatinnen der ersten lesbischen Datingshow, das Herz der Princess Irina Schlauch zu erobern. Doch die Frauen spüren offenbar nicht nur eine Anziehung Irina gegenüber, sondern auch untereinander. Zum Beispiel küssten sich schon die ehemaligen Teilnehmerinnen Saskia und Iry. Doch jetzt ließen die Ladys alle Hemmungen fallen: Elsa knutschte ganz frech alle "Princess Charming"-Girls ab!

Während Princess Irina mit Bine auf einem Einzeldate war, machten es sich die restlichen Frauen im Whirlpool gemütlich – und darin wurde es schnell heiß. Die Kombination Sekt, nackte Haut und gute Laune brachte vor allem Elsa in Wallungen. "Eis brechen kann ich", kündigte die Sportmanagement-Studentin an und teilte daraufhin heiße Küsse an Miri, Lou, Gea und Kati aus.

"Es war so eine sexuelle Anspannung in der Villa und dass es jetzt endlich rausgekommen ist, war irgendwie klar. Es musste jetzt einfach mal raus", gab Gea daraufhin im Einzelinterview zu verstehen. Die Frauen beschlossen daraufhin, Irina nicht in die heiße Pool-Action einzuweihen, weil es nichts bedeutet habe, machte Lou klar.

