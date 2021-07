Es ist ein erneuter Schockmoment für die TikTok-Gemeinde! Swavy erreichte über die Videoplattform ein Millionenpublikum. Mit seinen Tänzen und witzigen Clips begeisterte er weltweit Fans. Doch jetzt soll der aufstrebende Netz-Star urplötzlich aus dem Leben gerissen worden sein. Denn bei einem Jugendlichen, der in der Stadt Wilmington im US-Bundesstaat Delaware tot aufgefunden wurde, soll es sich um Swavy handeln. Das legen Aussagen seines besten Freundes nahe.

Laut Medienberichten fanden Polizisten in der US-Kleinstadt die Leiche eines 19-Jährigen, die Schussverletzungen aufgewiesen habe. Der Name des Opfers wurde bisher nicht bekannt gegeben. Swavys enger Freund Damaury Mikula scheint sich jedoch sicher zu sein, dass es sich bei dem Toten um seinen Kumpel handelt. In einem YouTube-Video verkündete er die traurigen News: "Er ist erschossen worden und ich will, dass ihr alle wisst, dass ich sein Erbe weitertragen werde! Er hat nur Videos gemacht, Alter! Er war so was von real!"

Viele Fans kondolierten bereits unter den Posts des Tänzers. "Er wird immer in unseren Herzen sein und durch seine Werke weiterleben", schrieb ein User. Swavys Familie nahm bislang keine Stellung zu den Meldungen.

Instagram / oneway.swavy15 Swavy, Tänzer und TikTok-Star

Instagram / oneway.swavy15 Swavy im März 2021

Instagram / oneway.swavy15 TikTok-Star Swavy

