Schnürt er etwa doch noch mal die Fußballschuhe? Lukas Podolski (36) wurde vor Kurzem als neuer Juror von Das Supertalent vorgestellt. Doch der Weltmeister von 2014 ist momentan noch als Profifußballer aktiv – seit 2020 beim türkischen Erstligisten Antalyaspor! Viele Fans des Sportlers fragten sich daraufhin, ob das TV-Engagement womöglich das Ende der Kickerkarriere bedeuten würde. Doch dem scheint nicht so zu sein: Anscheinend spielt Lukas in der kommenden Saison in Polen!

Dafür sprechen zumindest zwei Videos, die auf Instagram geteilt wurden. Das eine postete Poldi selbst: In dem kurzen Clip ist der 36-Jährige in einem schwarzen Trikot mit der Rückennummer "10" und seinem Namen drauf zu sehen. "Das nächste Kapitel", schrieb er unter die Aufnahme. Das andere Video findet sich auf der Vereinsseite des polnischen Klubs Gornik Zabrze: Darin wird ein Trikot vorbereitet, das exakt so aussieht wie das aus Lukas' Filmchen! "Die Legende geht weiter", heißt es darunter vielsagend.

Der Wechsel in die erste polnische Liga würde auch einem Wunsch entsprechen, den Lukas immer wieder geäußert hatte: Denn Zabrze liegt nur wenige Minuten von seinem Geburtsort Gliwice entfernt! Gut möglich also, dass der Mittelfeldspieler damit symbolisch einen Kreis schließen möchte.

Getty Images Lukas Podolski, Ex-Fußballnationalspieler

TVNOW / Stefan Gregorowius Lukas Podolski mit dem Geschäftsführer von RTL, Henning Tewes

Getty Images Lukas Podolski, Ex-Fußballnationalspieler

