Damit hätten die Girls wohl nicht gerechnet! Bei Princess Charming präsentierte Irina Schlauch dem Publikum in dieser Woche eine Riesenüberraschung: ihre Zwillingsschwester Kati! Die schickte sie nämlich in die Villa, um die verbliebenen Singles zu testen. Wie genau schauen die Girls wirklich hin? Zunächst wird die "falsche Irina" freudig begrüßt. Doch auch für Kati selbst war diese Rolle wohl alles andere als einfach!

In fröhlicher Runde sitzen Kati und die Girls auf der Außencouch am Pool. Zunächst zeigen sich die Mädels ein wenig verwundert: Der Scheitel sitzt anders, die Haare sind kürzer – und das Make-up... Dennoch entwickelt sich ein ganz normales Gespräch und keine der Kandidatinnen scheint Verdacht zu schöpfen. Bis Irina die Villa betritt und das Verwirrspiel auflöst. "Die Stimme ist total ähnlich, der Ausdruck der Augen ist ähnlich und vor allem wie die beiden gestikulieren, das ist superähnlich", fasst Lou die fast perfekte Illusion anschließend zusammen.

Doch auch Irinas Twin Kati war anzumerken, dass sie die Auflösung der Maskerade herbeisehnte: "Für mich war es auch nicht leicht in dieser Runde: Was kann ich sagen, was darf ich sagen, was verrät mich vielleicht?" Doch sie meisterte die heikle Situation mit Bravour.

