An ihrem Hochzeitstag hat sich Gwen Stefani (51) wohl gedacht: Mehr ist mehr! Nach monatelangen Spekulationen war es am 3. Juli endlich so weit: Die Sängerin hat ihrem Verlobten Blake Shelton (45) das Jawort gegeben. Und da die quirlige Blondine ja bekanntlich den großen Auftritt liebt, hat sie sich für die Party auch ganz besonders in Schale geworfen: Auf den Fotos der Feier strahlt Gwen in mehreren Lagen Tüll bis über beide Ohren.

Keine Geringere als die Modedesignerin Vera Wang hat die ehemalige The Voice-Jurorin für ihren großen Tag eingekleidet. Auf ihrem Instagram-Account teilte die Braut nun eine Reihe von Bildern, die sie in ihrem Traum in Weiß zeigen. Das Oberteil ist relativ schlicht, dafür aber tief ausgeschnitten. Der Rock ist dagegen megapompös und hat außerdem noch eine lange Schleppe.

Nach der Zeremonie hat sich Gwen dann einen deutlich weniger klassischen Dress übergeworfen. Zu einer engen Corsage kombinierte sie einen megakurzen Tüllrock mit Blumenverzierungen. Der Hingucker des Looks: die weißen Stiefeletten mit hohem Pfennigabsatz. "Man braucht ein Partykleid, wenn man Blake Shelton heiratet", witzelte die 51-Jährige in der Bildunterschrift.

Anzeige

ActionPress Blake Shelton und Gwen Stefani, Sänger

Anzeige

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton an ihrem Hochzeitstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de