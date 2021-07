Bei Mein Date, mein bester Freund & ich spielen die Gefühle verrückt! Vergangenen Montag flimmerte die erste Folge der neuen Datingshow über die TV-Bildschirme. In dem Format bekommen die Single-Ladys bei ihrer Suche nach ihrem Traummann Unterstützung von ihren schwulen besten Freunden – und eigentlich haben die Boys für ihre beste Freundin schon einen potenziellen TV-Partner ausgesucht. Doch das hielt Colleen Schneider und Sebastian nicht davon ab, miteinander zu flirten, was das Zeug hält!

Eigentlich bilden Colleen und Keno Rüst sowie Sebastian und Joanna ein Love Couple bei der Datingshow. Doch so richtig warm werden sie mit ihren jeweiligen TV-Partnern offenbar nicht. Nach einem Einzeldate mit Joanna suchte Basti das Gespräch mit Colleen. "Das Date war nicht so, wie ein Date laufen sollte", war er sichtlich geknickt. "Ich muss sagen, ich bin richtig getriggert wegen uns, was da ist, ob da was ist. Da merke ich auch, dass da sexuell gesehen eine andere Anziehung ist", offenbarte er gegenüber der Psychologiestudentin.

Das Date mit Basti ließ auch Joanna mit ihrem besten Freund David Revue passieren. Dabei machte die Hamburgerin klar, dass es ihr vor allem wichtig war, ihrem TV-Partner nicht krampfhaft zu gefallen, sondern sich selbst treu zu bleiben. "Du bist einfach für viele Männer zu stark. Du hast dich super entwickelt durch viele schwierige Beziehungen in den letzten Jahren", machte David seiner Freundin daraufhin Mut.

"Mein Date, mein bester Freund & Ich" – ab 5. Juli 2021, immer montags, um 20:15 Uhr auf SAT.1.

Anzeige

SAT.1/Richard Hübner Joanna und Sebastian bei "Mein Date, mein bester Freund & ich"

Anzeige

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Joanna und David

Anzeige

SAT.1/Richard Hübner Sebastian und Joanna, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de