Keno Rüst kommt bei Mein Date, mein bester Freund & ich nicht bei allen Teilnehmern gut an! In der neuen Datingshow gehen acht Single-Ladys mit ihren schwulen besten Freunden gemeinsam auf die Suche nach ihrer großen Liebe. Einer der Single-Männer ist Bachelorette-Gewinner Keno Rüst. Doch bei seinem Namen schrillen bei David, dem besten Freund von Joanna, die Alarmglocken. Für den 32-Jährigen steht fest: Keno suche bei "Mein Date, mein bester Freund & ich" eigentlich gar nicht nach einer Partnerin!

Eigentlich hatte Colleen Schneiders bester Freund Gino Keno als potenziellen Partner für sie im Vorfeld ausgesucht. Doch Keno zeigte zunächst kein großes Interesse an der Beauty. "Ich glaube, du lässt dich ein bisschen blenden, ich glaube, du gehst ein bisschen naiv ran. Der sieht das nur als Bühne, als Show", nahm sich David daraufhin Colleen zur Brust. "Keno gibt Colleen das Gefühl, dass sie weniger wert sei. Ich bin dann der Beschützer", stellte der Kölner im Einzelinterview klar.

"Das sind Menschen, die einfach nur Gift streuen", ärgerte sich Keno daraufhin über Davids Aussagen. Im Vorfeld habe er bereits mit Colleen besprochen, dass er nicht der Typ dafür sei, gleich ranzugehen, wenn ihm eine Frau gefällt, was sein zunächst abweisendes Verhalten erklären sollte. "Wenn ich das will, dann will ich es wirklich in langsamen Schritten", habe Keno gegenüber Colleen erklärt.

"Mein Date, mein bester Freund & ich" – ab 5. Juli 2021 immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1.

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Colleen und Gino

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Joanna und David

Instagram / keno_ruest Keno Rüst im Mai 2021

