Ekaterina Leonova (34) hat Zukunftsängste! Die Profitänzerin stand seit ihrem Debüt im Jahr 2013 insgesamt sieben Jahre lang für die beliebte Samstagabendshow Let's Dance vor der Kamera. Dabei unterstütze sie die Prominenten tatkräftig und fegte gemeinsam mit den Kandidaten an ihrer Seite über das Tanzparkett. Doch Ende August läuft Ekaterinas Vertrag mit RTL aus – und deshalb braucht sie jetzt schnellstmöglich einen neuen Job. Ansonsten droht ihr im schlimmsten Fall sogar die Abschiebung!

Im Gespräch mit Bild berichtet die 34-Jährige davon, dass sie bei dem TV-Sender keinen Anschlussvertrag mehr bekommt. "Es ist ein Wendepunkt in meinem Leben", gibt sie ehrlich zu. Trotzdem behalte Ekaterina die vergangenen Jahre positiv in Erinnerung: "Ich bin sehr dankbar für die Zeit bei RTL. Ich gehe mit einem guten Gefühl." Nach über zwölf Jahren in Köln wolle sie nun einen Neuanfang in Hamburg wagen. Eine neue Tätigkeit und eine Wohnung habe sie allerdings noch nicht.

Auch sonst scheint sich im Leben der gebürtigen Russin einiges verändert zu haben. "Ich fange auch privat ein neues Kapitel an", erklärt sie im Interview. Seit Mai sei die Tänzerin inzwischen single. An ihrer vergangenen Beziehung ließ sie ihre Fans jedoch nicht teilhaben: Die meisten ihrer Follower wussten noch nicht einmal, dass Ekaterina vergeben war.

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens bei der Kennenlern-Show von "Let's Dance" 2020

Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Profitänzerin

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova, Profitänzerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de