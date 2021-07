Würde Cardi B (28) etwa so versteckt neue Details über ihren Nachwuchs preisgeben? Erst seit wenigen Wochen ist es offiziell: Die Rapperin und ihr Ehemann Offset (29) erwarten nach Töchterchen Kulture (2) ihr zweites gemeinsames Kind. Die Babynews teilte die Sängerin auf ganz besondere Art und Weise – sie überraschte bei den diesjährigen BET Awards mit einem süßen Babybäuchlein. Viel mehr weiß man noch nicht – bis jetzt: Fans vermuten, Cardi verrät mit ihrer Maniküre das Babygeschlecht!

Via Twitter veröffentlichte Cardi nun einen Clip, in dem sie ihre neueste Nagelkunst präsentiert. Neben reichlich Bling-Bling scheinen sich ihre Supporter allerdings auf zwei Details versteift zu haben. Beispielsweise glitzert am linken Zeigefinger der Musikerin ein süßer Babybär samt rosafarbener Schleife um den Hals – für einen Teil von Cardis Followern ein klares Anzeichen dafür, dass die schwangere Beauty erneut ein Mädchen erwartet.

Ein anderer Teil betrachtet diese Theorie jedoch noch skeptisch. Immerhin ist auf Cardis rechter Hand ein XL-Schmetterling mit blauem Schimmer zu sehen. "Der blaue Schmetterling – es ist ein Junge", kommentierte ein aufgeregter Nutzer unter dem Post. Das Rätsel löste Cardi bisher noch nicht auf. Eines dürfte allerdings klar sein: Leicht sind die Nägel der "Wap"-Interpretin mit all dem Glitzer und den funkelnden Steinchen drauf definitiv nicht.

Getty Images Cardi B und Offset

Twitter / iamcardib Cardi Bs Nägel

Instagram / iamcardib Cardi B, Juli 2021

