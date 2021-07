Besorgniserregende Worte von Maren Wolf (29)! Die Influencerin musste erst kürzlich einen Tiefschlag verdauen: Nachdem bei ihr im Juni bereits eine Form von Rheuma festgestellt worden war, bekam sie zuletzt noch die Diagnose Lipödem. Hinzu kommt der weitere Kampf der Blondine mit ihrer Depression – eine schwere Zeit, die die Mutter eines Sohnes gerade durchmacht. Die Strapazen bringen auch die Kölnerin an ihre Grenzen: Maren meldete sich jetzt mit einem emotionalen Statement bei ihren Fans – sie ist am Ende ihrer Kräfte...

Via Instagram teilte die 29-Jährige am Mittwoch einen längeren Text mit ihrer Community – und gab einen Einblick in ihr Seelenleben: "Ich weiß selber nicht, was los ist. Ich bin erschöpft und finde für die einfachsten Dinge keine Kraft mehr!" Maren schilderte weiter, sie merke derzeit, dass einiges nicht so laufe, wie sie es sich vorstelle und viel passiere, das ihr sehr zusetze: "Ich kann einfach nicht mehr. [...] Es ist okay, auch mal nicht so stark zu sein!"

Nach der weiteren Diagnose will sich Maren nun erst mal etwas Ruhe gönnen – und kündigte an, sich eine kleine Pause nehmen zu wollen. "Brauche heute und morgen den Tag mal, um mich zu sammeln und mich zu finden...", meldete sie sich bei ihren Followern ab.

Maren Wolf

Maren Wolf, Influencerin

Maren Wolf, YouTuberin

