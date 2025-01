Maren und Tobi Wolfs Sohn schießt Kussfoto seiner Eltern

Maren Wolf (32) und ihr Ehemann Tobias teilen ihr Leben seit einigen Jahren in den sozialen Medien. Seit August 2020gehört auch Sohn Lyan (4) zur Familie. Der Vierjährige scheint sich schon einiges bei seinen Eltern abgeschaut zu haben, denn auf Instagram postet Tobi nun ein süßes Kussfoto mit seiner Frau. Die Besonderheit: "Lyan hat dieses Bild geschossen. Einfach ein Profi", schreibt der Unternehmer zu dem Schnappschuss.

Dass Lyan in seinem Alter schon einiges kann, hatte Maren bereits im April mit ihren Followern geteilt: "Lyan fährt einfach alleine Fahrrad", schrieb sie zu einem Video in ihrer Story, in dem ihr Sohn selbstbewusst in die Pedale seines Rades tritt. Die 32-Jährige ist sichtlich stolz auf den Meilenstein, den ihr kleiner Liebling erreicht hat.

Eigentlich wünschen sich Maren und Tobias ein Geschwisterchen für Lyan. Bisher blieb ihr erneuter Kinderwunsch allerdings unerfüllt. "Jetzt ist es leider so, dass wir seit Anfang des Jahres probieren und eigentlich alles gut ist, [...] aber es klappt einfach nicht", erklärte Maren im September 2023 in einem gemeinsamen YouTube-Video mit Ehemann Tobias.

Instagram / marenwolf Maren Wolfs Sohn Lyan, April 2024

Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf, Webstars

