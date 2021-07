Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Stephie Stark (26) will demnächst von München nach Köln ziehen – und damit ist sie gleich die dritte aus der Staffel von Bachelor Niko Griesert (30), die es in die Domstadt verschlägt. Den Entschluss, München zu verlassen, fasste die TV-Persönlichkeit schon vor geraumer Zeit. Allerdings gab es nicht nur Support für die gebürtige Bayerin: Promiflash verrät sie nun, wie ihre Familie zu den Umzugsplänen stand.

Stephies Familie ist von dem Vorhaben der Influencerin nicht gerade begeistert. Obwohl sie das gut verstehen kann, erklärt die Beauty, dass es bei solch einer Entscheidung nicht um andere gehen darf. "In erster Linie sollte man meiner Meinung nach immer an sein eigenes Glück denken", sagt sie im Gespräch mit Promiflash. Trotzdem wolle sie ihre Lieben natürlich so oft es geht besuchen.

Es gibt aber auch ein paar gute Nachrichten: Womöglich werden ihre Fans bald mehr von der Schönheit zu sehen bekommen! Auf Nachfrage von Promiflash gesteht sie, dass ein Umzug aus beruflichen Gründen auf kurz oder lang unumgänglich gewesen sei. "Es gibt berufliche Angebote und auch weitere Drehangebote", verrät Stephie.

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, Ex-Bachelor-Kandidatin





