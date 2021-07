Evanthia Benetatou (29) klärt ein paar Missverständnisse auf! Ende Juni sind das ehemalige Bachelor-Girl und sein Ex-Verlobter Chris Broy Eltern geworden. Ein paar Tage nach der Geburt veröffentlichte der Influencer ein Statement, in dem es sich so angehört hatte, als würde er Eva mit dem Baby helfen und als wäre er bei der Geburt dabei gewesen. Doch beides stimmt nicht. Das stellte die frischgebackene Mama jetzt in einem Q&A auf Instagram klar...

