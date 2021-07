Michelle hat die richtige Frau an ihrer Seite gefunden! Die ehemalige Big Brother-Kandidatin war in dem TV-Container noch ganz schön in Flirtlaune. Abseits der Kameras hat sie dann vor einigen Monaten in ihrer Partnerin Jules die große Liebe gefunden. Ihr gemeinsames Glück gaben die beiden Frauen mit einem süßen Pärchenfoto bekannt. Nun wagen Michelle und Jules offenbar den nächsten Schritt: Sie haben sich verlobt!

Das gab Michelle nun in einem Instagram-Post bekannt. Zu einem Foto, auf dem sie und ihre Verlobte in die Kamera strahlen und Jules stolz einen Ring an ihrem Ringfinger präsentiert, schrieb sie lediglich: "Yes!". Dazu teilte sie ein Ring-Emoji und ein Herz-Emoji – also ganz klar: Michelle hat um die Hand ihrer Liebsten angehalten.

Diese schöne Neuigkeit sorgt unter ihren Followern natürlich für Aufregung. In kürzester Zeit häuften sich unter dem Post die Glückwünsche. Auch ihr "Big Brother"-Kollege Pat Müller (32) ist offenbar ganz aus dem Häuschen. "Alles richtig gemacht! Mein Herz hüpft immer noch", kommentierte er unter der Verlobungsverkündung.

© SAT.1/Arya Shirazi Michelle, "Big Brother"-Kandidatin

Instagram / mrsm8 Michelle und ihre Freundin im September 2020

Instagram / patjabbers Pat Müller, Reality-TV-Star

