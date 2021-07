Michelle ist überglücklich! Die einstige Big Brother-Kandidatin und ihre Partnerin Jules sind sich offenbar mehr als sicher miteinander. Nachdem sie ihre Beziehung vor einigen Monaten in der Öffentlichkeit bekannt gegeben hatten, erfreuten sie ihre Community nun mit den nächsten tollen Neuigkeiten: Michelle und Jules haben sich verlobt. Anscheinend freuten sich nicht nur Michelle und ihre Ehefrau in spe über dieses Ereignis – auch die Fans sind wohl völlig aus dem Häuschen!

"Wow. Danke für all eure Glückwünsche", schwärmt die Blondine in ihrer Instagram-Story. Auf eine derartige Reaktion war sie gar nicht gefasst gewesen. Sie habe nämlich gar nicht damit gerechnet, dass ihre Verlobung so viel Interesse anzieht – dennoch habe sie die Neuigkeiten einfach nicht für sich behalten können. "Bei so etwas Besonderem wollte ich es einfach in die Welt hinausschreien", meint die Beauty.

Die Reality-TV-Bekanntheit selbst hatte den Schritt gewagt und ihrer Freundin die Frage aller Fragen gestellt. "Sie hat Ja gesagt", machte die überglückliche TV-Bekanntheit klar. Wann die Hochzeit stattfinden wird, verrieten die zwei Turteltauben aber noch nicht.

Instagram / michelleredert "Big Brother"-Kandidatin Michelle und ihre Partnerin Jules

© SAT.1/Arya Shirazi Michelle, "Big Brother"-Kandidatin

Instagram / mrsm8 Michelle, Kandidatin bei "Big Brother"

