Geht da noch was bei Vanessa und Michelle? Während ihrer gemeinsamen Zeit bei Big Brother ging es ziemlich heiß her zwischen den beiden TV-Kandidatinnen. Auf Ginas Geburtstagsfeier haben sich die Freundinnen sogar zum Rummachen in eine kamerafreie Ecke verzogen. Lange konnten sie ihr Glück aber nicht genießen, denn nur wenige Stunden später musste Michelle den Container schon verlassen. Nun ist die TV-Show vorbei und die Ladys könnten ihre Liebelei wieder aufnehmen. Hat ihre Affäre eine Chance in der realen Welt?

Wenn es nach Vanessa geht, lautet die Antwort ganz klar: "Ja." Gegenüber Promiflash verriet sie nun exklusiv, sie könne es sich durchaus vorstellen, die Container-Knutscherei weiter zu vertiefen. Die 26-Jährige ist offenbar ziemlich angetan von ihrer ehemaligen Mitbewohnerin. "Michelle ist ja nicht die Hässlichste, Michelle ist echt hot und ich mag sie auch mega-gerne", schwärmte die Brünette. Leider wisse sie aber noch nicht, wann sie die Altenpflegerin wiedersehe. Auch sei ihrer Meinung nach komplett unklar, wie es dann weitergehen würde. Trotzdem ist Vanessa sich einer Sache sicher: "Ich möchte das nicht komplett abschreiben."

Auch Michelle sprach bereits Klartext gegenüber Promiflash: "Vanessa und ich verstehen uns supergut. Wir mögen uns, ich mag sie sehr, sehr gerne, aber das war es auch einfach". Die Aktion habe zwar viel Spaß gemacht, aber mehr wäre aus den beiden auf keinen Fall geworden – es sei denn, sie würden noch mal eine Flasche Wein zusammen leeren und wieder knutschen, erklärte sie.

© SAT.1/EndemolShine/Stefan Menne Vanessa, "Big Brother"-Kandidatin 2020

SAT.1 Michelle und Vanessa bei "Big Brother"

© SAT.1 Vanessa und Michelle bei "Big Brother"



