Könnte aus den ehemaligen Big Brother-Bewohnern Michelle und Philipp (30) etwa doch noch ein Liebespaar werden? Zu Beginn des Jahres lebten die beiden mehrere Wochen unter einem gemeinsamen Dach. Dabei kamen sich die Altenpflegerin und der Eventmanager sogar das ein oder andere Mal näher. Die Chemie schien jedenfalls zu stimmen – gibt es nach dem Finale möglicherweise sogar ein weiteres BB-Pärchen? Im Promiflash-Interview spricht Philipp nun darüber, ob er sich eine gemeinsame Zukunft mit Michelle vorstellen könnte!

"Was zwischen Michelle und mir passiert, kann ich aktuell gar nicht sagen", gestand Philipp gegenüber Promiflash. Beide müssten nach dem Ende der Realityshow ihr Leben erst mal wieder in geregelte Bahnen bringen und sich ohne den großen Bruder an ihrer Seite zum Teil sogar neu kennenlernen. "Aber wir verstehen uns auch ohne Kameras sehr gut", verriet der 30-Jährige. Das hatte auch Michelle in einem weiteren Interview bereits bestätigt.

Bleibt also abzuwarten, wie sich das Verhältnis zwischen der Beauty und dem Footballer im Laufe der nächsten Wochen weiterentwickelt. Doch nicht nur zu der 26-Jährigen hat Philipp noch regelmäßig Kontakt – auch mit den anderen einstigen Mitstreitern tauscht sich der Sportler hin und wieder aus: "Mit Serkan hab ich einen Freund fürs Leben gefunden!"

Instagram / philippkalisch Philipp Kalisch, bekannt durch "Big Brother"

Instagram / mrsm8 Michelle, bekannt aus "Big Brother"

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, TV-Star



