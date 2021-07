Können sie sich nicht damit arrangieren? Amelia Gray Hamlin (20) ist seit Ende vergangenen Jahres mit Scott Disick (38) liiert. Der Ex von Kourtney Kardashian (42) hat bereits drei Kinder und ist stolze 18 Jahre älter als Amelia! Die Eltern des Models sollen von Anfang an ihre Zweifel an der Romanze mit dem ehemaligen Keeping up with the Kardashians-Darsteller gehabt haben. Jetzt sorgte Papa Harry Hamlin mit einer Aussage für neuen Trubel.

In der TV-Show Real Housewives of Beverly Hills, in der Amelias Mama Lisa Rinna seit 2014 zu sehen ist, äußerte Harry sich nun zum Liebesleben der gemeinsamen Tochter: "Was mich an der Sache am meisten stört, ist der Altersunterschied. Ich finde das einfach seltsam..." Auch nach über einem halben Jahr scheint er der Angelegenheit noch nicht so ganz zu trauen.

Dabei sollte Harry eigentlich Verständnis für seine Tochter haben: Denn zwischen 1978 und 1983 war er mit der Schauspielerin Ursula Andress (85) liiert! Die als erstes Bondgirl zu Weltruhm gelangte Schweizerin ist nämlich 14 Jahre älter als Amelias Vater.

Getty Images Lisa Rinna und Harry Hamlin bei einem Event in Los Angeles

Instagram / ameliagray Amelia Hamlin und Scott Disick

SIPA PRESS Ursula Andress und Harry Hamlin im Jahr 1979

