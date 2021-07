Lizzo (33) zeigt mal wieder, was sie hat! Die Sängerin ist nicht nur für Songs wie "Truth Hurts" bekannt, sondern auch dafür, sich gerne mal in knappen Outfits zu präsentieren. Unter anderem zeigte sie sich im vergangenen Sommer in nichts weiter als einem knappen Bikini in einem Pool. Auch jetzt ließ sie sich eigentlich wieder in Bademode aufnehmen – von der war im Video am Ende allerdings überhaupt nichts mehr zu sehen...

Am Dienstag teilte die 33-Jährige einen Instagram-Clip, der sie mit Freunden bei einem Bootsausflug zeigt. Darin twerkt sie zu dem Destiny's Child-Song "Soldier" – und zwar so wild, dass sie dabei völlig nackt aussieht: Ihr Tanga verschwindet beim Schütteln ihres Hinterns nämlich völlig in ihren üppigen Kurven!

Lizzo tritt allerdings nicht immer so selbstbewusst auf wie in dem Twerk-Video. Ende 2020 hatte sie in einem kurzen TikTok-Clip ein ehrliches Geständnis gemacht und verraten: "Ich kam nach Hause, zog meine Klamotten aus, um zu duschen, und dann kamen mir all diese negativen Gedanken über mich selbst."

